A Prefeitura de Juiz de Fora preparou uma programação especial durante o Novembro Azul, data dedicada ao reforço aos cuidados preventivos das doenças que atingem a população masculina. Durante a campanha ações de promoção à saúde integral, e não somente a prevenção do Câncer de Próstata, tais como: doenças prevalentes na população masculina, risco de acidentes, riscos de violência, grupos de tabagismo, etilismo, hábitos saudáveis, hipertensão, diabetes, alimentação saudável e atualização do cartão de vacina. Estas ações poderão ser encontradas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do municipio.

Atividades educativas estarão presentes em todas as 63 UBSs. Desse total, 20 delas terão equipes de urologistas realizarão o exame de toque retal e solicitação do PSA (antígeno prostático específico), em uma parceria da Secretaria de Saúde (SS) com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através do Hospital Universitário (HU-UFJF), e com a Faculdade Suprema, por meio do Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). Essas Unidades Básicas de Saúde realizam as atividades normalmente, em horário estendido, a partir das 17h ou aos sábados.

As demais, que não irão receber a equipe de urologistas, também irão realizar as ações pela equipe de saúde composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.

Programação do atendimento dos urologistas:



Exames Preventivos de Câncer de Próstata (toque retal) nas Unidades Básicas de Saúde - Colaborador: HU/UFJF



Horário: 18h às 20h - Chegar até às 17h30



7/11 - Humaitá

8/11 - Linhares

9/11 - Santos Dumont

10/11 - Monte Castelo

16/11 - Jóquei Clube I

17/11 - Filgueiras

21/11 - Paula Lima

22/11 - Benfica

23/11 - Ipiranga

29/11 - Dom Bosco



Exames Preventivos de Câncer de Próstata (toque retal) nas Unidades Básicas de Saúde - Colaborador: Suprema



Horário: 19h às 21h - Chegar até às 18h30



21/11 - Vila Ideal

22/11 - Santa Cecília

23/11 - Jardim Esperança

24/11 - Retiro

25/11 - Parque Guarani

28/11 - Santo Antônio

29/11 - Milho Branco

30/11 - Cidade do Sol

01/12 - Nossa Sra Aparecida

