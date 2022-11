Reuters/Michael Weber/Imago Imagens/Direitos reservados - Vacina, vacinação,seringa, covid 19

660 doses da vacina contra a Covid-19 chegaram a Juiz de Fora para a imunização de crianças de seis meses de idade a 2 anos, 11 meses e 29 dias. As vacinas chegaram nesta sexta-feira (18). Para a aplicação das doses, a Prefeitura de Juiz de Fora irá relizar um pré-cadastro para a vacinação deste público por meio do site do Executivo.

A partir da próxima terça-feira (22), as crianças com comorbidades que possuem essa faixa etária serão as primeiras a receber o imunizante, que poderão ser encontradas no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), na Rua São Sebastião, 772/776, Centro.

A previsão para a chegada de mais vacinas deve ocorrer nas próximas semanas. A Secretaria de Saúde do Municipio orienta aos pais e responsáveis a ficarem atentos aos meios de comunicação da PJF. Para o recebimento da primeira dose é necessário apresentar originais e cópias de documento de identificação com foto (como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista) e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além da ficha de vacinação impressa e preenchida.

As crianças, pré-adolescentes e adolescentes que não tiverem o documento de identidade, podem apresentar a certidão de nascimento. A PJF pede que seja levado uma cópia do comprovante de residência no nome dos pais ou responsável com endereço em Juiz de Fora. As crianças com comorbidades ou imunossuprimidas, além destes documentos, devem apresentar um laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição.









