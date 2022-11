- Covid-19: Rio prorroga vacinação de bebês e crianças com comorbidades

O município do Rio de Janeiro prorrogou até a próxima terça-feira (22) a vacinação, contra a covid-19, de crianças de 6 meses a 4 anos de idade com comorbidades e deficiência. A imunização está sendo feita com a Pfizer infantil, em mais de 100 unidades de saúde.

A imunização de bebês de 6 meses a 2 anos começou na última quinta-feira (17). Como há uma limitação do estoque desse tipo de vacina (Pfizer infantil), a prefeitura decidiu priorizar aqueles bebês com maior risco para a doença.

A aplicação da vacina para as crianças de 3 e 4 anos foi paralisada devido à falta de imunizantes, mas manteve-se o atendimento àquelas, nessa faixa etária, que possuam comorbidades e deficiência. A cobertura vacinal desta faixa etária está em 29% para a primeira dose e 13% para a segunda dose, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Já as vacinas para a população acima de 5 anos de idade continuam sendo aplicadas normalmente nos postos de vacinação do município, de acordo com a Secretaria.

