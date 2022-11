A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para preenchimento de vagas no Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB); no Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora; na Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI), em Betim; no Hospital Eduardo de Menezes (HEM), em Belo Horizonte; e Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas. São 83 vagas para profissionais de nível médio, técnico e superior. Confira abaixo mais detalhes e os links dos regulamentos:

Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB) - Inscrições até 24/11

- duas vagas para médico generalista – carga horária: 24 horas semanais

- duas vagas para médico anestesiologista - 12 horas semanais

- uma vaga para médico anestesiologista - 24 horas semanais

- uma vaga para médico cirurgião geral - 24 horas semanais

- uma vaga para médico clínico - 24 horas semanais

- uma vaga para médico nutrólogo - 24 horas semanais

- uma vaga para enfermeiro - 40 horas semanais

- uma vaga para assistente social - 40 horas semanais

- uma vaga para psicólogo organizacional - 40 horas semanais

Mais informações no edital.

Hospital Regional João Penido (HRJP) - Inscrições até 24/11

- uma vaga para farmacêutico bioquímico ou generalista (área de atuação: análises clínicas) ou biomédico - carga horária: 30 horas semanais

- uma vaga para fisioterapeuta - 30 horas semanais

- uma vaga para terapeuta ocupacional - 30 horas semanais

- uma vaga para técnico em enfermagem - 30 horas semanais

- uma vaga para técnico em eletrônica - 40 horas semanais

- uma vaga para auxiliar administrativo - 40 horas semanais

Mais informações no edital.

HRJP - Inscrições até 29/11:

- uma vaga para médico anestesiologista - carga horária: 24 horas semanais

- uma vaga para médico cirurgião pediátrico - 24 horas semanais

- uma vaga para médico infectologista - 24 horas semanais

- uma vaga para médico pediatra (área de atuação: sala de parto) - 24 horas semanais

- uma vaga para médico pediatra (área de atuação: UTI Pediátrica) - 24 horas semanais

- uma vaga para médico neonatologista - 24 horas semanais

- uma vaga para médico nefrologista - 24 horas semanais

- uma vaga para médico oftalmologista - 24 horas semanais

- uma vaga para médico generalista - 24 horas semanais

- uma vaga para médico clínico (área de atuação: UTI) - 24 horas semanais

Mais informações no edital.

Casa de Saúde Santa Izabel – Inscrições até 28/11

- cinco vagas para médico clínico (especialidades: clínica médica, alergia e imunologia, angiologia, canceriologia / clínica, endocrinologia, endoscopia, gastroenterologia, geriatria, hematologia e hemoterapia, nefrologia, pneumologia e reumatologia) - carga horária: 24 horas semanais

- uma vaga para médico generalista - 24 horas semanais

Mais informações no edital.

Hospital Eduardo de Menezes – Inscrições de 23 a 29/11

- três vagas para técnico em farmácia - carga horária: 40 horas semanais

- dez vagas para técnico em enfermagem - carga horária: 30 horas semanais

- uma vaga para técnico em enfermagem - 40 horas semanais

Mais informações no edital.

Hospital Regional Antônio Dias – Inscrições de 24/11 a 7/12

- quatro vagas para médico generalista - carga horária: 12 horas semanais

- uma vaga para médico generalista - 24 horas semanais

- quatro vagas para médico anestesiologista - 24 horas semanais

- quatro vagas para médico cirurgião geral - 24 horas semanais

- uma vaga para médico clínico - 12 horas semanais

- três vagas para médico clínico - 24 horas semanais

- quatro vagas para médico neurocirurgião - 24 horas semanais

- oito vagas para médico pediatra - 24 horas semanais

- uma vaga para médico pediatra - 12 horas semanais

- uma vaga para médico cardiologista - 24 horas semanais

- dois vagas para médico ortopedista e traumatologista - 24 horas semanais

- uma vaga para médico nefrologista - 12 horas semanais

- uma vaga para médico urologista - 24 horas semanais

- uma vaga para enfermeiro - 30 horas semanais

Mais informações no edital.

Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da fundação.

