A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para preenchimento de vagas na Administração Central (ADC), no Instituto Raul Soares (IRS), na Maternidade Odete Valadares (MOV) e no Hospital Eduardo de Menezes (HEM), todos localizados em Belo Horizonte. São 28 vagas para profissionais de nível técnico e superior. Confira os detalhes e os links dos regulamentos abaixo:

Administração Central (ADC) - Inscrições até 7/12

- Uma vaga para engenheiro eletricista – Horas: 40h semanais. Mais informações no neste link.

Instituto Raul Soares (IRS) - Inscrições até 7/12

- Uma vaga para médico anestesiologista – Horas: 12h semanais. Mais informações neste link.

Maternidade Odete Valadares (MOV) - Inscrições até 7/12

- Quatro vagas para médico anestesiologista – Horas: 12h semanais;

- Três vagas para médico anestesiologista – Horas: 24h semanais;

- Cinco vagas para médico pediatra – Horas: 24h semanais;

- Quatro vagas para médico ginecologista e obstetra – Horas: 24h semanais;

- Duas vagas para médico especialista em Terapia

Intensiva ou Urgência e Emergência ou Clínica Médica ou subespecialidades da Clínica Médica ou Anestesiologia ou Cirurgia Geral (área de atuação: plantonista em Unidade de Terapia Intensiva) – Horas: 24h semanais;

- Uma vaga para médico neonatologista – Horas: 24h semanais;

- Duas vagas para farmacêutico generalista (área de atuação: farmácia hospitalar) – Horas: 40h semanais;

- Uma vaga para técnico em Segurança do Trabalho – Horas: 40h semanais;

- Uma vaga para enfermeiro obstetra – Horas: 40h semanais;

- Uma vaga para enfermeiro intensivista – Horas: 40h semanais. Mais informações neste edital.

Hospital Eduardo de Menezes (HEM) – Inscrições até 2/12

- Duas vagas para médico anestesiologista – Horas: 24h semanais Mais informações neste edital.

Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse este link.

É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.