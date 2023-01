Será ampliado temporariamente o público para a vacina contra a catapora em Juiz de Fora. A recomendação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). Profissionais de saúde, sem limite de idade, não vacinados contra a doença e as crianças de sete a 14 anos de idade, não vacinados ou que tenham tomado apenas uma dose, podem procurar pelos imunizantes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8h às 10h30 e de 13h às 16h, e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DMGCA), na Rua São Sebastião, 772/776, Centro, de 8h às 14h, exclusivamente para menores de 14 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação acontece para o melhor aproveitamento de lotes específicos da vacina recebidos pelo município. Além disso, a pasta informou que assim que acabarem os respectivos lotes, voltarão a ser imunizados somente os grupos da rotina, as crianças de 15 meses e quatro anos e os profissionais da saúde que trabalham na área assistencial.