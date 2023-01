O médico brasileiro Jarbas Barbosa assumiu nesta terça-feira (31) o cargo de diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), para mandato até 2028. Barbosa sucede a Carissa F. Etienne, da Dominica, que liderava a organização desde 2012. Jarbas Barbosa foi eleito pelos Estados-membros da Opas em setembro de 2022, durante a 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana, nos Estados Unidos.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, chefiou a delegação brasileira que acompanhou a cerimônia,

Em nota, os ministérios das Relações Exteriores e da Saúde destacam que a posse de Barbosa reforça o compromisso do Brasil “com a cooperação e a solidariedade interamericanas para a realização do direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. Reforça, ainda, seu papel no cenário internacional de saúde, que tem no Sistema Único de Saúde (SUS) uma referência mundial de sistema público universal”.

Antes de assumir a direção da Opas, Jarbas era diretor assistente da organização e liderou os esforços no combate à pandemia da Covid-19, sobretudo no que diz respeito ao acesso equitativo de vacinas e às capacidades regionais para a fabricação de

Jarbas Barbosa é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em Saúde Pública e Epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). É também mestre em Ciências Médicas e doutor em Saúde Pública pela Universidade de Campinas (Unicamp). Foi secretário municipal de Saúde de Olinda, secretário estadual de Saúde de Pernambuco e diretor do Centro Nacional de Epidemiologia.

Iniciou sua carreira na Opas em 2007 como gerente da área de Vigilância em Saúde, Prevenção e Controle de Doenças. Em 2011, retornou ao Ministério da Saúde do Brasil como secretário de Vigilância em Saúde, posteriormente assumindo a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. Antes de se tornar diretor assistente, Jarbas foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2015 a 2018.

A Opas atende a região das Américas e serve como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS).

