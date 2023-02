Juiz de Fora apresentou alto índice de infestação do Aedes aegypti, segundo o primeiro Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2023, realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em janeiro deste ano. O índice apontado de infestação foi 7, classificado como de "alto risco” pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade não apresenta aumento no número de casos da doença. Em 2023, foram registrados 26 casos prováveis, com 11 casos confirmados de dengue até o momento, o menor número entre as dez maiores cidades do estado de Minas Gerais.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, embora o número de casos confirmados seja baixo, se não forem tomadas as medidas cabíveis a tendência é a elevação. A Prefeitura ainda reforça que a maioria absoluta dos focos estão nos domicílios e que as pessoas devem observar as medidas de proteção contra os focos e também permitir que os Agentes de Combate à endemias e Comunitários de Saúde orientem e façam vistorias para que a doença seja combatida.

A Secretaria de Saúde está realiazando mutirões para recolhimento de materiais que podem acumular água. O cronograma segue nos bairros até o mês de março. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Jonathan Ferreira Tomaz, para obter um cenário epidemiológico mais adequado para a cidade, é importante que a população faça seu papel, recebendo os agentes e eliminando os focos. Ainda de acordo com ele, 85% dos focos são encontrados dentro das residências.



Através do LIRAa é possível traçar as estratégias de combate, como ações de mobilização social, mutirão de limpeza, vistorias e ações em conjunto de fiscalização, ações educacionais e campanhas de conscientização.

Denúncias anônimas sobre os focos do Aedes Aegypti em Juiz de Fora e região podem ser feitas pela população, através do WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, por ligação telefônica através do 3212-3070 ou pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br.





