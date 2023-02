Na manhã desta terça-feira (14) os trabalhadores da enfermagem e o Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora (SINSERPU) realizaram uma manifestação contra suspensão do piso salarial da enfermagem. A lei foi barrada em setembro de 2022 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os manifestantes se concentraram em frente a Câmara Municipal e seguiram pelo Calçadão da Rua Halfeld até a sede da Prefeitura de Juiz de Fora.

De acordo com o sindicato, os profissionais decidiram pela adesão à paralisação das atividades nesta terça, e aprovaram o início de uma greve em 10 de março, caso até lá o piso ainda não seja pago.

“Não faz mais nenhum sentido brecar a aplicabilidade do piso, já que é uma Lei aprovada pelo Congresso. Além disso, além da burocracia ou legitimidade de uma lei trata-se da justa e necessária valorização de profissionais que são vitais no dia a dia”, resumiu o presidente do SINSERPU-JF, Francisco Carlos da Silva.

Ao chegarem na sede da Prefeitura, os manifestantes conseguiram conversar com os secretários municipais de Saúde, Ivan Chebli, e Recursos Humanos, Rogério Freitas. De acordo com o sindicato, os secretários terima informado aos servidores que a Prefeitura de Juiz de Fora também quer que o ministro Luis Roberto Barroso libere a aplicabilidade da Lei, que sendo aprovada, a Administração Municipal vai pagar o piso com o financiamento previsto na Lei.