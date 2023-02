No Verão, é comum o aumento no número de casos de dengue. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, dependendo da gravidade, pode resultar em morte. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2022 ocorreu, em relação ao ano anterior, um aumento de mais de 160% nos casos de dengue, sendo registrados cerca de mil óbitos. Especialistas explicam que é necessário se prevenir contra a doença e, em caso de diagnóstico, redobrar os cuidados.

Enfermeira e professora do IDOMED, Sandra Bonilha explica que, geralmente, a primeira manifestação da doença é a febre. “Geralmente, acima de 38ºC, de início abrupto e com duração de dois a sete dias, associada a dor de cabeça, fraqueza, dores musculares, dor nas articulações e dor retro-orbitária (dor ao redor dos olhos). Perda de apetite, náuseas, vômitos e diarreia também podem se fazer presentes”, explica.

De acordo com Sandra Bonilha, em casos de sintomas, o indicado é aumentar a ingesta hídrica e sempre procurar uma unidade de saúde. Sobre automedicação, o alerta é ainda maior: “pode aumentar o risco de hemorragias e agravar o caso”, destaca a profissional.

A professora do IDOMED explica que fatores de risco individuais podem determinar a gravidade da doença, a exemplo da idade: crianças (em especial as menores de 1 ano) e idosos (acima de 65 anos) e gestação. Doenças associadas, como asma, diabetes, anemia, hipertensão, entre outras, podem agravar os casos.

Cuidados com a alimentação

Para se recuperar da dengue, é importante seguir uma alimentação saudável e equilibrada. Isso inclui comer uma variedade de frutas, vegetais, proteínas magras e carboidratos complexos, além de evitar alimentos gordurosos, processados e açúcar refinado.

Frutas e vegetais são ricos em vitaminas e minerais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a combater as infecções. Alimentos como abacaxi, kiwi e goiaba são ricos em vitamina C, enquanto os vegetais verdes escuros, como espinafre e couve, contêm ferro e outros minerais importantes.

Segundo o docente do curso de Nutrição da Estácio e nutricionista Phelipe Aureswald do Amaral, proteínas magras, como peixes, frango e tofu, ajudam a reparar os tecidos danificados pelo vírus e a fornecer energia para o corpo. Carboidratos complexos, como arroz integral, quinoa e batatas, fornecem energia de longa duração e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue.

“Além disso, é importante manter-se hidratado, bebendo muita água e sucos naturais, e evitando bebidas açucaradas e alcoólicas”, orienta Amaral.

Cuidados com o ambiente

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando os prováveis criadouros como pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e recipientes pequenos, como tampas de garrafa.

Além de manter bem tampados caixas, tonéis e barris de água, é importante colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada; não jogar lixo em terrenos baldios; se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo; deixar ralos limpos e com aplicação de tela; limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia; limpar com escova ou bucha os potes de água para animais, salienta Sandra Bonilha.

Tags:

Aedes Aegypti | Dengue | Mosquito | Saúde | zika