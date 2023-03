O Hospital Regional João Penido (HRJP), da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), abriu, em fevereiro, dez novos leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, dobrando a sua capacidade atual.

Segundo a Fhemig foram investidos mais de R$ 930 mil em infraestrutura para viabilizar o funcionamento desses leitos. Com a ampliação, será possível aumentar a oferta de cirurgias de alta complexidade e otimizar o tempo de internação dos pacientes.

“É uma satisfação conseguirmos a ampliação desses leitos, que já foram inaugurados com 75% de ocupação. Desde 2015, o HRJP vinha se preparando para isso, quando ampliou a sala de UTI durante uma grande reforma feita no hospital. Agora, adquirimos os equipamentos necessários e reorganizamos nossas equipes para atender à demanda do Sistema Estadual de Regulação de Leitos”, explica o diretor do HRJP, Daniel Ortiz Miotto, que destacou o esforço conjunto da presidência e da gestão da unidade.

Os leitos vão atender pacientes clínicos e cirúrgicos e desafogar as unidades de pronto-atendimento da região. “Reafirmamos a representatividade e a importância do hospital para todo o entorno de Juiz de Fora e realizaremos mais cirurgias de alta complexidade, pois agora temos mais leitos de UTI disponíveis para o pós-operatório desses pacientes. Com isso, o tempo de espera por cirurgia vai diminuir, otimizando a permanência dos pacientes e aumentando o giro de leitos, possibilitando, assim, atendermos a um número maior de usuários”, acrescenta a gerente assistencial do HRJP, Fernanda Rezende Garcia.

Hospital João Penido

O HRJP atende a 94 municípios da macrorregião Sudeste de Minas Gerais, nos níveis secundário (consultas médicas especializadas) e terciário (internações) de saúde, além de realizar exames específicos.

Atualmente, possui 176 leitos operacionais: 48 complementares (20 de UTI adulto, dez de UTI pediátrico e 18 de UTI neonatal), 18 leitos de alojamento conjunto e para gestação de alto risco, 26 leitos de enfermaria pediátrica, quatro leitos de isolamento, 45 leitos de clínica e cirurgia geral, 16 leitos de tisiologia sanitária e AIDS, 19 leitos de psiquiatria; além de quatro leitos extras para a dinâmica do serviços de gerenciamento de leitos, conforme a demanda.

Somente em 2022, a unidade realizou mais de 4 mil internações, 16 mil consultas de especialidades, 18 mil exames de imagem e diagnóstico, 782 procedimentos cirúrgicos, 151 mil exames laboratoriais e 2 mil partos.



Tags:

Aleitamento Materno | bebês | Beneficência | Coronavírus | Coronavíus | covid | covid-19 | Cristiandad | Do Rio | Geral | Hospital Icaraí | Janeiro | Legislativo | Leito | Leitos | Madi | Não | Pandemia | Pará | Redonda | Rio de | Rio de Janeiro | Saúde | Secretaria de Saúde | UTI | vacinação | Vaga | volta