A partir desta segunda-feira (6), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio avança para a segunda etapa de aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a covid-19 em grupos prioritários para pessoas com 68 anos ou mais e segue de forma escalonada até os 60 anos na sexta-feira (10). A vacinação continua para pessoas com 12 anos imunocomprometidas.

A vacina bivalente é recomendada como dose de reforço para quem tenha recebido pelo menos duas doses contra a doença de qualquer laboratório, há quatro meses ou mais. O reforço protege contra o vírus original e suas variantes, incluindo a Ômicron.

A vacina estará disponível nas 237 unidades de atenção primária do município, como as clínicas da família e os centros municipais de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h; e no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na zona sul da cidade, todos os dias, das 8h às 22h.

Os idosos devem apresentar documento de identificação e comprovante de vacinação, se disponível. Os imunocomprometidos deverão apresentar o comprovante da sua condição.

