A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Borboleta, está com a sala de vacinação fechada há mais de um mês por falta de profissionais. De acordo com a vice presidente do conselho local do Bairro Borboleta e presidente do conselho regional de saúde, Teresa Cristina Eiterer, a situação já dura mais de 30 dias.



“Primeiro ficou sem vacina porque estávamos sem enfermeira, a enfermeira chegou dia 1º de março, mas a auxiliar de enfermagem saiu de férias. Hoje temos um auxiliar, uma enfermeira e três médicos. Tínhamos três auxiliares enfermagem, um faleceu, um aposentou e o outro acabou contrato. Hoje temos somente um auxiliar”.

Ainda de acordo com Teresa, o conselho vem relatando esse problema desde junho de 2022. “A população está muito prejudicada. Ou procuram outra unidade ou ficam sem vacina. Isso é muito sério”, ela completa dizendo que já protocolou junto a ouvidoria do município.

Em nota enviada ao ACESSA.com, a Secretaria de Saúde informou que já está tomando as providências necessárias para retomar a vacinação, com a contratação de um novo profissional, mas não informou prazo, mesmo sendo questionada.

Moradores prejudicados

De acordo com a moradora do bairro, Isabela Oliveira, a falta de vacinação acabou prejudicando o filho dela de apenas quatro meses. “Na terça-feira passada tentei vacinar meu filho contra a meningite. A atendente disse que estão sem vacinar por tempo indeterminado, pois o contrato da enfermeira acabou e estão sem a profissional”.

Outra moradora que relatou o problema foi a Isabel de Barros, segundo ela, ao levar a neta para se vacinar com a 3º dose da covid-19, foi informada de que o local não está realizando vacinações por tempo indeterminado.

