O Acessa divulgou no mês de março a falta de profissionais para aplicar vacinas em duas Unidades Básicas de Saúde, a do Bairro São Pedro e a do Bairro Borboleta. Em nota enviada ao Portal nesta quarta-feira (22), a Prefeitura de Juiz de Fora informou que a situação do Bairro São Pedro já foi normalizada e que busca uma solução para a do Bairro Borboleta, mas não tem um prazo definido.



Ainda nesta quarta-feira, a prefeita Margarida Salomão anunciou o início da construção da UBS do Parque Independência. Um novo posto que vem para atender a uma importante demanda da região Nordeste de Juiz de Fora. A obra foi viabilizada por emendas parlamentares do mandato de Margarida enquanto deputada federal, no valor de R$ 750 mil, e do vereador Bejani Jr., de R$ 450 mil.



O Acessa questionou o Executivo sobre a contratação dos profissionais que irão atuar na nova UBS e os que faltam na UBS do Bairro Borboleta, até o fechamento dessa reportagem não houve retorno em relação a novas contratações.



Segundo a prefeita, “há muitos anos queríamos ter realizado. Destinamos uma verba que, infelizmente, não teve condições de ser aplicada. Agora, com a complementação de emenda do vereador Bejani Jr., nós vamos desencadear esse processo e, em breve, estaremos construindo essa UBS que é o sonho da população do bairro e da região”.



Conforme o vereador Bejani Jr., “é uma justiça que a gente teve condição de fazer, e eu acho que esse é o grande legado do homem público e da mulher pública, de poder trazer um alívio, no sentido da saúde, importantíssimo para as pessoas que ali vivem”.



Neste momento, a empresa JP Engenharia realiza os projetos complementares. A expectativa de início do processo licitatório é para abril.