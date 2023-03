A Prefeitura de Leopoldina, por meio da Secretaria de Saúde, abriu as inscrições para mulheres que desejam colocar o DIU (Dispositivo Intrauterino) gratuitamente na rede municipal de saúde.

O Programa "Meu Diu" tem o objetivo de reduzir casos de gestações não intencionais, já que o dispositivo é um importante mecanismo que atua como contraceptivo e planejamento familiar, bem como opção para mulheres que não se adptam ou possuem contraindicações, por exemplo, ao uso de pílulas anticoncepcionais.

As leopoldinenses interessadas devem procurar a enfermeira Júlia, no Polo de Saúde Agostinho Pestana, às quinta-feiras, das 13h às 16h, para a realização do cadastro.

A ação vai contemplar mulheres de 16 a 40 anos, que tenham dois ou mais filhos e que comprovem renda inferior a 1,5 salário mínimo. Para se inscrever é preciso apresentar os seguintes documentos: RG, cartão do SUS, Certidão de Nascimento dos filhos, comprovante de residência e comprovante de renda.

O DIU é um método contraceptivo de longa duração, que por não ter hormônios, ser eficaz e gerar comodidade à mulher, é altamente recomendado pelos médicos e tem um efeito que pode durar até 10 anos.

FOTO: Prefeitura Leopoldina - Reprodução

Prefeitura Leopoldina - Reprodução

Tags:

Biritiba Mirim | Ferraz de Vasconcelos | Guararema | Itaquaquecetuba | Mogi das Cruzes | Santa Isabel | Serviços ginecológicos gratuitos | Suzano