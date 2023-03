Na última quinta-feira (23), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), participou de uma reunião com o novo presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, sobre a retomada das obras do Hospital Universitário (HU/UFJF). Também participaram das tratativas o superintendente do HU/UFJF, Dimas Araújo; a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão; e a deputada federal, Ana Pimentel.

De acordo com o reitor, Marcus David, a reunião com Chioro foi muito positiva, pois indicou caminhos possíveis para a retomada das obras do HU que são de interesse, não apenas para a Universidade, mas também para toda a sociedade. “São possibilidades para que possamos, efetivamente, retomar as obras do Hospital Universitário que são tão esperadas por nós.”

A reunião trouxe expectativas positivas para toda a comunidade. A vice-reitora, Girlene Alves, destacou que a Universidade está no caminho certo ao retomar as obras, pois será de grande valia, não apenas para assistir a população, mas também aponta perspectivas de um projeto de formação na área de Saúde, de forma muito inovadora. “Saímos com a certeza que temos um novo trabalho para somar mais forças para viabilizar a conclusão das obras do HU.”

Para Araújo, o encontro com Chioro foi produtivo e renovou as esperanças para os membros do HU que aguardam a continuidade das obras para oferecer um melhor atendimento às comunidades acadêmica e externa. “Com o apoio da Ana Pimentel, da Margarida Salomão, da nossa administração superior e do diálogo com o novo presidente da Ebserh, entendo a necessidade da continuidade desse trabalho para a assistência do ensino e de toda nossa população.”

Por fim, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, reiterou que os próximos passos são comparecer aos ministérios da Saúde e da Educação para fazer a locação adequada de recursos para a obra. “Além disso, contaremos com a colaboração de emendas parlamentares. Todavia, a posição de Chioro é extremamente favorável para que a obra seja concretável”, finaliza.