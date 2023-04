Nesta quinta-feira (13) o Pronto Atendimento Infantil (PAI) passa a funcionar em um novo endereço, em prédio anexo ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), na Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33, no Bairro São Mateus. De acordo com a Prefeitura, a mudança busca garantir uma retaguarda hospitalar ao espaço, proporcionando um ambiente mais seguro e humanizado tanto para os profissionais como para os pacientes e seus acompanhantes.



O Executivo destacou também que, o novo endereço garantirá apoio de diagnóstico mais rápido, acesso a exames laboratoriais de imagem em menor tempo e sem necessidade de deslocamento de pacientes e amostras, e a possibilidade de internação para casos graves sem a exigência de transferência.



Devido à mudança para o novo endereço e a necessidade do transporte de materiais e equipamentos, o antigo espaço do Pronto Atendimento Infantil (PAI) atenderá, a partir das 19h desta quarta-feira (12) apenas casos considerados graves. O novo endereço do PAI inicia os atendimentos às 19h desta quinta.



Em caso de sintomas iniciais ou leves, os responsáveis devem buscar primeiramente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência em sua região, ou o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), para pacientes que não possuem unidade de referência. Em caso de aumento na gravidade dos sintomas, os pacientes podem procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).



Importante ressaltar que o Pronto Atendimento Infantil continua sendo uma unidade de saúde municipal, com a atuação de servidores públicos nas atividades assistenciais.



A mudança, pleiteada desde o desmembramento original do PAI da ala pediátrica do antigo Pronto Socorro Municipal, foi realizada, por intermédio de sua Secretaria de Saude (SS), com a abertura do Edital de Chamamento Público n.º 004/2022, cujo objetivo foi selecionar uma entidade que pudesse ofertar novas instalações físicas com integração a uma retaguarda hospitalar. O HMTJ atendeu a todos os requisitos e firmou o convênio.