A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sediará a campanha de vacinação promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em parceria com a Faculdade de Enfermagem, no próximo sábado (15) de 8h às 13h, e serão oferecidas vacinas contra a Covid-19 e a Influenza, no estacionamento da Faculdade de Educação (Faced).

De acordo com a UFJF, os imunizantes serão aplicados em pessoas com 12 anos ou mais com deficiências permanentes; profissionais da Saúde com 18 anos ou mais; pessoas com 60 anos ou mais de idade; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; grávidas ou puérperas (até 45 dias após o parto); pessoas com comorbidades a partir de 12 anos; população privada de liberdade; adolescentes em medidas socioeducativas a partir de 12 anos; e funcionários do sistema prisional.



São considerados trabalhadores da Saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Assim, compreende tanto os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares; quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas.

Incluem-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras. A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde. Para fins de comprovação, os trabalhadores de saúde devem levar as declarações, em anexo, conforme a atividade/vínculo.

Documentação necessária

Aqueles que forem receber a primeira dose da vacina devem apresentar originais e cópias de documento de identificação com foto (como documento de identidade ou carteira de motorista) e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além da ficha de vacinação impressa e preenchida.

Crianças, pré-adolescentes e adolescentes que não tiverem o documento de identidade podem apresentar a certidão de nascimento. A PJF pede que seja levada uma cópia do comprovante de residência no nome dos pais ou responsável com endereço em Juiz de Fora. As crianças com comorbidades ou imunossuprimidas, além destes documentos, devem apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição.

As pessoas que vão receber a D2 ou a dose de reforço precisam apresentar apenas a ficha de vacinação, o cartão de vacina e um documento de identificação com foto – enquanto os imunossuprimidos, além destes documentos, devem apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição. Não é necessária a apresentação de comprovante de residência.

As grávidas precisam apresentar o cartão pré-natal, e as puérperas, a certidão de nascimento da criança. As pessoas com deficiência de 12 anos ou mais precisam apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses.

A Prefeitura ainda reforça o pedido para todos que serão vacinados levarem, impressa e preenchida, a Ficha de Vacinação para facilitar o processo da triagem e agilizar o processo de vacinação.

Tags:

Campanha | gripe | idosos | vacinação