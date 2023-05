A população com 50 anos ou mais poderá receber a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira (3), em Leopoldina. A imunização será realizada até sexta-feira (5) das 8h às 15h, exclusivamente no NIR, que fica na Rua Presidente Carlos Luz, 120, no Centro.

Além de criar uma barreira contra as versões originais do vírus da Covid-19, o novo imunizante protege contra suas variantes, como a ômicron.

A orientação é para comparecer com os seguintes documentos: Cartão do SUS, Documento com foto e cartão de vacinação.





Tags:

A | bivalente | Começa | Contra | covid | covid-19 | De