O Departamento de Saúde da Prefeitura de Matias Barbosa iniciou o segundo Levantamento de Índice Rápido para Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de 2023 nesta segunda-feira (15). O último levantamento realizado em janeiro, colocou o município em alerta, com o com Índice de Infestação Predial (IIP) em 5,7%.

Segundo a Prefeitura de Matias, assim como preconiza o Ministério da Saúde, a equipe de Agentes de Controle às Endemias (ACE) realizou diversas ações em todo o município, sobretudo nas regiões com maior número de focos positivos do mosquito da dengue.

Na semana anterior, a equipe do departamento realizou uma ação proposta por meio do curso realizado pelo projeto “Saúde com Agente”. Os ACE`s, entre outros colaboradores da saúde realizaram uma série de atividades e dinâmicas com alunos da EM José Maria Amâncio. Além do objetivo de ensinar os alunos a combater o mosquito, a iniciativa pretende criar pequenos agentes de conscientização nas comunidades, além de suas casas.

Mais de 190 imóveis serão vistoriados durante o 2º LIRAa. Segundo a inspeção realizada em janeiro, foram registrados focos positivos para o Aedes aegypti no Centro (3), Santa Terezinha (5) e Vista Alegre (3). Cerca de 80% dos focos encontrados estão dentro das residências e quintais.