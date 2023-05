No dia 28 de maio é comemorado o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. A Prefeitura de Juiz de Fora promove a II Semana Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, de 25 a 31 de maio. Segundo o Executivo, o objetivo é de chamar a atenção da sociedade brasileira em relação aos direitos relacionados à gravidez e à saúde das mulheres.

O evento, organizado por meio do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal, do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA), da Secretaria de Saúde (SS), é voltado para gestores, profissionais e estudantes da área da saúde.

Serão realizadas mesa redonda, oficina, conferência, reunião e um webinário, com o objetivo de trabalhar recomendações importantes do Comitê com o intuito de sensibilizar a todos sobre o grave problema da mortalidade materna. A programação e a inscrição podem ser conferidas abaixo.



Mortalidade Materna

A razão da mortalidade materna é um importante indicador de avaliação da qualidade da assistência à mulher no período gravídico puerperal e tem relação direta nas taxas de mortalidade infantil. Também se configura como um grave problema de saúde pública e sua redução representa um grande desafio que, para ser superado, requer ações e estratégias interinstitucionais, coletivas e o envolvimento de toda sociedade.

Programação:



25/05: Mesa Redonda - Prevenção da Mortalidade Materna em Juiz de Fora e a importância da parceria ensino e serviço.

8h30 às 12h - Turma A e 13h30 às 17h - Turma B, no Auditório da Vigilância em Saúde

Público alvo: Acadêmicos da Área de Saúde de Faculdades Públicas e Privadas de Juiz de Fora



29/05 e 30/05: Oficina - Ações importantes da Atenção Primária e dos Agentes Comunitários de Saúde para a prevenção de óbito materno e infantil



29/05: 8h30 às 12h - Turma A e 13h30 às 17h - Turma B, no Auditório da Vigilância em Saúde



30/05: 8h30 às 12h - Turma C, na sede do Conselho Municipal de Saúde

Público alvo: Agentes Comunitários de Saúde e Conselheiros de Saúde



30/05: Conferência - Atuação de enfermeiras na gestação, parto e pós parto: estratégia importante na redução da mortalidade materna infantil

14h às 17h, na sede do Conselho Municipal de Saúde

Palestrante: Ingryd Guimarães de Oliveira - Mestre em Saúde Pública. Enfermeira obstetra do Hospital Sofia Feldman

Público alvo: Enfermeiras obstetras, demais profissionais de saúde, gestores das maternidades, demais profissionais de saúde e estudantes

Inscrições



31/05: Mesa Redonda: Abordagem e fluxo de encaminhamento de gestantes e puérperas atendidas por profissionais do SAMU diante de algumas intercorrências obstétricas

8h30 às 12h, no Auditório do Samu

Público alvo: Profissionais do Samu de Juiz de Fora e Região

Inscrições



31/05: Reunião Técnica dos Enfermeiros Obstetras de Juiz de Fora e Região: Estratégias para atuação e alcance das metas/indicadores municipais, estaduais e federais.

14h às 17h, na sede do Conselho Municipal de Saúde

Público alvo: Enfermeiros e enfermeiras que atuam com a Saúde da Mulher e em unidades de Atenção Primária à Saúde

Inscrições



31/05: Webinário: Panorama nacional e estadual da morte materna: abordagem numérica e além dos números.

19h30 às 21h, online

Mediadora: Flávia Azevedo Gomes Sponholz - Docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP)

Lise Maria Carvalho Mendes - Docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Amapá. Doutoranda em Enfermagem pela USP

Anna Christina de Almeida Porreca - Docente da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Consultora da OPAS 2021-2022

Lívia Maria Gomes Lopes - Referência Técnica em Vigilância de óbitos maternos, infantis e fetais SES-MG

Público alvo: Gestores profissionais de maternidades, demais profissionais de saúde e estudantes

Inscrições