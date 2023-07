A abertura da 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Juiz de Fora será realizada nesta quinta (27), no auditório do 1º andar do prédio-sede da Prefeitura de Juiz de Fora, localizado na Avenida Brasil, 2001, Centro. O tema desse ano é “Por Democracia com Comida de Verdade, Produção Sustentável e Soberania Alimentar”,

O evento terá a presença da prefeita, Margarida Salomão, das secretárias e dos secretários da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN-JF), da presidente do Comsea/JF, Maria Geralda de Souza Lopes, e dos demais conselheiros municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, contará com uma palestra magna que será ministrada pela coordenadora-geral de Promoção da Alimentação Saudável do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência, Família e Combate à Fome, Gisele Bortolini.

Durante os dois dias de conferência, os participantes vão tratar de três eixos temáticos. O eixo 1 sobre Produção Alimentar Sustentável, o eixo 2 sobre Fortalecimento Popular e Comunitário em Segurança Alimentar e Nutricional e no Sisan e o eixo 3 sobre o combate à fome e à miséria como promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada e inclusão social.

Nestes três eixos, o encontro também contará com a presença de especialistas e atuantes no tema. Confira os participantes abaixo:



- Eixo 1 - Produção Alimentar e Sustentável:

Nei Zavaski - Engenheiro Agrônomo, pós graduado em Economia e Desenvolvimento Agrário, assentado da Reforma Agrária, membro da Direção Estadual do MST/MG.

Jessica Siviero - mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA/UFRRJ) e especialista em Justiça Climática na ActionAid.



- Eixo 2 - Fortalecimento popular e comunitário em Segurança Alimentar e Nutricional e no SISAN:

Geina Faria dos Santos - Nutricionista, Mestre e Doutora em Alimentos e Nutrição pela UNICAMP. Especialista em Gastronomia Funcional. Docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), lotada atualmente no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. Presidente da Comissão Orientadora de Estágio (COE Nutrição - UFJF), Tutora da Empresa Alimentar Jr - UFJF. Atua em projetos de pesquisa e extensão na graduação com a temática de consumo alimentar, comensalidade e análise sensorial. Voluntária do Plantio Solidário MST Zona da Mata e integrante do Grupo de Trabalho Alimentação.

Maria José Franco Santana - Pedagoga, da Comunidade Quilombola Colônia Paiol, situada na cidade de Bias Fortes.



- Eixo 3 - Combate à Fome e a miséria como promoção do direito humano à alimentação adequada e inclusão social:

Leonardo Koury Martins - Assistente Social, Professor do Instituto de Educação Continuada da PUC-Minas. Pesquisador Associado à Rede PENSSAN.

Andrea David - Assistente Social e Gestora de Políticas Públicas, Assessora do Gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais. Assessora Especial da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público e do Grupo Nacional de Trabalho de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério Público Brasileiro. Membro do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar desde 1998. Atualmente é observadora convidada do Consea Nacional.

