Neste sábado (29), a Escola Estadual Delfim Moreira (Central) sediará uma ação do Hemocentro de Juiz de Fora, Unidade da Fundação Hemominas, chamada “Doe Medula sem Medo”, um projeto que busca cadastrar novos doadores voluntários de medula óssea. A ação funcionará de 8h às 15h, com entrada pela Rua Braz Bernardino. Na última campanha foram feitos 2.177 cadastros e a meta é de que sejam feitos 300 cadastros de novos candidatos a doadores na cidade este ano.



Esta campanha busca gerar visibilidade à importância do tema doação de medula óssea e permite que pessoas que não comparecem ao Hemocentro possam ter outra possibilidade de fazer esse gesto solidário. Além disso, a campanha também irá contar com distribuição de pipoca e algodão doce para os candidatos e com a Tradicional Quadrilha Trombone que, com participantes caracterizados, irá despertar a atenção do público para a importância do gesto com uma panfletagem nas proximidades do Central.

A medula óssea é um tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, conhecido também por “tutano”. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das células sanguíneas, pois é lá que são produzidos os leucócitos (glóbulos brancos), as hemácias (glóbulos vermelhos) e as plaquetas. Estes componentes do sangue são renovados continuamente e a medula óssea é a responsável por esta renovação, mantendo uma atividade intensa e ininterrupta para produzir células sanguíneas. Existem algumas doenças que podem alterar o funcionamento da medula óssea, prejudicando seu funcionamento. Entre elas estão a aplasia de medula óssea, síndrome mielodisplásica, anemia aplástica, leucemia, leucemia mieloide aguda, trombofilia, mieloma múltiplo e linfoma.

O Transplante de Medula Óssea (TMO) é indicado principalmente para o tratamento de doenças que comprometem o funcionamento da medula óssea, como as citadas anteriormente, sendo doenças hematológicas, onco-hematológicas, imunodeficiências, doenças genéticas hereditárias, alguns tumores sólidos e doenças auto-imunes. De acordo com o Ministério da Saúde, este tipo de doação é um ato de solidariedade e pode ajudar pacientes que têm o transplante como única chance de cura.

Henrique Ribeiro Barbosa, chefe de captação e cadastro da campanha, conta que atualmente existem cerca de 80 doenças que podem ser indicativas de transplante. Apesar disso, muitas pessoas têm medo de doar a medula. Para Henrique, isso está diretamente relacionado com a falta de informação. “Muitas pessoas acreditam que já vão doar medula logo no ato do cadastro, ou que a doação tem relação com a medula espinhal e o sistema locomotor.”

Como é feita a doação

Para realizar essa doação, o candidato passa por uma espécie de avaliação pré-operatória que verifica as condições clínicas e cardiovasculares, visando orientar a equipe anestésica envolvida no procedimento operatório. Na operação, retira-se um volume de medula do doador de no máximo 15%. Esta retirada não causa qualquer comprometimento à saúde e, dentro de poucas semanas, a medula óssea do doador estará inteiramente recuperada.

Ela é feita em centro cirúrgico, sob anestesia peridural ou geral, e requer internação por no mínimo 24 horas. Nos primeiros três dias após a doação pode haver desconforto localizado, de leve a moderado, que pode ser amenizado com o uso de analgésicos e medidas simples. Normalmente, os doadores retornam às suas atividades habituais depois da primeira semana.

Como ser doador?

Para ser um candidato a doador de medula é necessário apresentar documento de identidade original com foto, ter entre 18 e 35 anos e não apresentar doenças transmissíveis pelo sangue. Para mais informações, os candidatos serão orientados em palestras realizadas no dia da campanha.

Sobre o Hemominas

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais é a fundação responsável pela saúde relacionada à hematologia e à hemoterapia em Minas Gerais.

Desde o início da parceria entre os hemocentros brasileiros e o Instituto Nacional do Câncer, (INCA), a Hemominas já cadastrou mais de 40 mil pessoas para serem candidatos a doadores de medula óssea em Juiz de fora e na região de abrangência da unidade.

Fontes: Unimed Norte Paulista, Instituto Nacional de Câncer (INCA) e Associação de Medula Óssea (AMEO)

