Nesta quinta-feira (21) é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Por vezes, pais e familiares são surpreendidos com a notícia de que seus filhos têm algum tipo de incapacidade, um momento, que pode trazer uma série de desafios emocionais a todos. Além disso, a atenção se volta não apenas para as dificuldades que as crianças enfrentam, mas também para a importância de construir uma rede de apoio saudável para as famílias.

Segundo a Coordenadora do Curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Adriana Viscardi, nesse momento de descoberta, o acompanhamento de um profissional de psicologia pode ser um recurso vital. A psicologia não só auxilia os pais na compreensão da deficiência da criança e dos possíveis impactos emocionais, mas também proporciona ferramentas para cuidar dos pequenos. "A psicologia, nesse caso, pode ajudar os pais a cuidar dessa criança, dependendo das características da deficiência e os impactos emocionais que ela pode gerar na criança. Além de tudo, quem cuida também precisa ser cuidado. Um profissional pode atuar com os pais pensando na saúde mental deles. Se eles não estiverem bem cuidados, é muito difícil que eles consigam cuidar de alguém também", explica.

De acordo com Adriana, o contato com a família são pilares fundamentais na vida da criança especial, mas essas questões podem gerar conflitos emocionais que afetem o casal, "O ideal é que os dois participem da vida da criança, pai e mãe, o interessante é que os dois se envolvam na questão e dividam as tarefas para não ter uma sobrecarga, entretanto, não inibe o fato dos dois procurarem uma ajuda e talvez, cheguem à conclusão de que um precise mais de acompanhamento do que o outro", destaca Viscardi.



Para os pais que argumentam que não têm tempo para si mesmos, devido aos cuidados intensos que a criança requer, a psicóloga enfatiza a importância de cuidar da própria saúde mental. "É aquela metáfora de que é preciso cortar um caule e você está com o machado afiado ou não afiado. O que vai funcionar melhor? Se você está cuidando de uma criança deficiente, é fundamental que a sua saúde mental esteja em dia", finaliza.