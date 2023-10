Em Juiz de Fora, cabelereiros profissionais estarão disponíveis nesta quinta-feira (19), para cortes de cabelo para doação às mulheres que lutam contra o câncer.

Das 13h30 às 17h30, a ação gratuita será realizada na clínica AmorSaúde, na Rua Barão de Cataguases, nº 132, no Bairro Santa Helena. Não é necessário agendamento prévio.

Para participar, é preciso ter, no mínimo, 10 cm de cabelo disponível para corte, não importando que estejam com qualquer tipo de química. O cabelo deve estar limpo e seco na hora do corte para que o armazenamento seja feito de forma correta.

A ação é uma parceria entre o AmorSaúde e o Instituto Embelleze e irá beneficiar as pacientes apoiadas por instituições como o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer.

Para participar da ação, é necessário ter no mínimo 10cm de cabelo disponível para corte, não importando caso as madeixas estejam com qualquer tipo de química. O cabelo deve estar limpo e seco na hora da doação, para que os profissionais possam fazer a coleta e o armazenamento corretamente.