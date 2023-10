Recentemente, uma das notícias mais impactantes no País de Gales foi a redução do limite de velocidade para 20 mph (cerca de 32 km/h) em muitas áreas urbanas. Essa mudança tem sido altamente debatida, com argumentos a favor e contra, mas o que podemos realmente extrair dessa situação?



Para abordar essa questão de maneira distinta, vamos explorar o que acontece quando cada um de nós se empenha conscientemente em viver a vida em um ritmo mais sereno. Vamos começar com a necessidade de dirigir mais devagar no País de Gales e expandir a discussão a partir daí.



As alterações na legislação de trânsito foram concebidas para aumentar a segurança e proporcionar mais tempo para reagir aos eventos nas estradas. Independentemente da sua opinião sobre o número ideal para o limite de velocidade, concordamos que a segurança e o tempo adequado para reações são essenciais. Aplicar esses princípios a uma variedade de situações na vida proporciona uma série de insights interessantes sobre os benefícios de desacelerar.



Andar devagar não apenas oferece mais tempo para reagir, mas também para refletir sobre eventos de longo prazo ao nosso redor. Não estamos sugerindo que reduzir a velocidade em áreas urbanas seja o caminho para uma vida zen, mas sim uma lição mais ampla sobre a arte de viver devagar.



Refletindo sobre eventos estressantes, percebemos que muitas vezes envolvem uma sobrecarga de informações e mudanças abruptas. O problema reside na tentativa de acompanhar um ritmo insustentável, levando a colapsos na saúde mental quando a resposta ao estresse se intensifica.



Desacelerar pode não alterar os eventos ao nosso redor, mas certamente muda nossa forma de reagir. Ao conceder a si mesmo tempo e espaço para processar informações rapidamente, você escapa da armadilha de buscar respostas imediatas, evitando agravar as situações.



No entanto, desacelerar no calor do momento é mais fácil falar do que fazer. A realidade exige uma abordagem ponderada, gradual e sustentável, incorporada ao realismo cotidiano. Ao adotar essa abordagem, colhemos recompensas reais e experimentamos os benefícios de uma vida na faixa lenta.



Para começar, devemos encontrar maneiras de reduzir a velocidade de nossa mente em situações não estressantes. Muitos de nós, constantemente absortos em telas e smartphones, precisamos abraçar o tédio.



Antigamente, esperar na fila da loja era um momento de observação, devaneio ou simplesmente não fazer nada. Hoje, pegamos instintivamente o telefone, deslizamos o dedo e rolamos a tela antes de sermos interrompidos pela realidade. Para começar a desacelerar as coisas, precisamos aproveitar ao máximo essas pequenas pausas no dia e usá-las como um momento para liberar nossas mentes de novas informações, e não nos bombardear com milhares de novos estímulos.



Deixar os telefones de lado à noite é uma excelente maneira de conectar-se como família, em vez de apenas compartilhar o mesmo espaço. Colocar o telefone no bolso não é suficiente, pois a tentação de retirá-lo e rolar a tela permanece. Adicionar aplicativos de limitação de tela ao seu telefone não funciona porque você encontrará maneiras de contornar os limites que estabeleceu. A solução radical é deixar o telefone em outro cômodo, seja na gaveta da cozinha, no armário do banheiro ou até mesmo no carro. Eliminando o acesso imediato, você aumenta suas chances de quebrar o ciclo. Ao reconectar-se com a realidade, há inúmeras atividades mais significativas do que o tempo sem sentido nas telas, que apenas induz ao estresse.



Descobrir alegria nas coisas simples, como caminhar com o cachorro, escolher um filme rapidamente, em vez de navegar por horas, ou cozinhar uma refeição juntos são práticas valiosas. Sem pressa, sem esforço excessivo, praticando a gratidão, você experimentará verdadeiramente os benefícios de uma vida mais tranquila.



Com tantas distrações digitais e fontes instantâneas de informação, hoje quando estamos entediados consideramos coisas como jogar jogos de casino online, ver notícias em tempo real e pilhas intermináveis de fotos de nossos amigos como algo natural. Mas e se nos inspirarmos um pouco na queda dos limites de velocidade no País de Gales e começássemos a empregar essa abordagem mais lenta da vida em outras áreas?



Ao abraçar a vida na pista lenta, é possível reduzir o estresse e a ansiedade gradualmente, preparando-se para prosperar diante dos desafios. Ao dar à mente tempo para descansar, reiniciar e recuperar, você consegue processar emoções e organizar pensamentos.



Todos costumávamos fazer isso inconscientemente antes da era dos iPhones e Facebook. Agora que apresentamos a ideia, que tal experimentar uma vida mais lenta e ver aonde isso leva você?