O 4º Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de Matias Barbosa apontou que a cidade está com alto risco de infestação. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (8) foi feita entre os dias 24 e 27 de outubro e apontou índice de 4,8% de infestação do mosquito transmissor da dengue, zka, chikungunya e febre amarela.

Foram 167 imóveis vistoriados, sendo casas, comércios, terrenos baldios, entre outros espaços. Na pesquisa foram encontrados 16 focos, sendo 8 positivos para o mosquito. O setor de Epidemiologia da Prefeitura afirmou que o aumento no índice está ligado à descontinuidade das práticas de vistoria periódica que deveriam ser realizadas pelos moradores nas próprias residências.

Foram encontrados 3 focos no Centro, 2 no bairro Nova Cidade, 2 no Nossa Senhora da Penha e 1 no Maria Célia. Os agentes de endemias apontaram que todos os focos foram encontrados dentro das residências, em bebedouros de aves, vasos de plantas (pratinhos), manilhas entre outros espaços.

De acordo com o Executivo, a equipe de endemias continua com as ações educativas e visitas aos locais onde foram encontrados os focos positivos, além de outras ações que são desenvolvidas na cidade.

“Os locais onde foram encontrados os focos podem ser vistoriados facilmente pelos moradores”, afirmou a coordenadora do setor de Vigilância em Saúde, Eva Cristina de Souza Leopoldo.