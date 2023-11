O Comitê Regional de Investigação de Transmissão Vertical de Infecções Sexualmente Transmissíveis (CRITV/ISTs) foi reativado em Juiz de Fora. As atividades foram paralisadas em 2021 devido à sobrecarga de demandas das áreas técnicas municipais.

O órgão da Superintendência Regional de Saúde (SRS) investiga os casos na área de abrangência da SRS Juiz de Fora e buscara eliminação de infecções como sífilis congênita, hepatites B e C, HIV/Aids em menores de 5 anos.



“O grande número de demandas dos municípios interferiu na troca de informações”, disse a referência técnica do Sistema de Informações de Agravo de Notificações (Sinan), Paula Ferreira, sobre a parada nas atividades do Comitê.

Com o retorno das atividades, as reuniões do Comitê serão realizadas uma vez por mês. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o Comitê deverá gerar um relatório anual de transmissão vertical de ISTs nos municípios da área de abrangência da regional.