Nesta quinta-feira (23), o Executivo anunciou que o Ministério da Saúde (MS) liberou mais 67 equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e nove equipes de saúde bucal para atuar em Juiz de Fora. Com essa ampliação, a saúde do município passa a contar com 179 equipes de Saúde da Família, possibilitando maior especialização e qualidade no atendimento ao usuário.

"Nós queremos saudar esse investimento do Governo Federal que chega agora à Juiz de Fora, na forma de um melhor atendimento, mais amplo, de maior cobertura e de melhor cuidado. Continuamos aguardando ainda a chegada das demais equipes de saúde, previamente anunciadas. Uma ótima notícia para nós", ressalta a prefeita Margarida Salomão.

Segundo o secretário de Saúde, Ivan Chebli, a cobertura da estratégia da Saúde da Família foi duplicada nesta gestão. "Com isso, a população vai ter cuidados básicos de saúde de maneira mais próxima do domicílio, um horário mais estendido, as equipes de Saúde da Família terão número de pessoas assistidas menor, melhorando o cuidado, intensificando o cuidado, em especial com aqueles grupos mais vulneráveis".

Conforme anunciado em setembro, quando aconteceu a visita do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda Magalhães, a chegada de novas equipes ainda é aguardada pelo município, além de mais dez equipes multidisciplinares, cadastradas junto ao MS, que aguardam credenciamento.