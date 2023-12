Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Juiz de Fora passam a oferecer a testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como o HIV, sífilis, e hepatites B e C. O exame passa a ser oferecido a partir desta sexta-feira (1º), no Dia Mundial de Combate à Aids.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ressalta que a “ampliação do oferecimento deste serviço é uma importante estratégia de prevenção, tratamento precoce e bloqueio na cadeia de transmissão”.

Os testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em, no máximo, 30 minutos. Além disso, são de fácil execução e não necessitam de estrutura laboratorial.



“A ampliação da testagem para as UBS’s promove o acesso rápido do usuário e o acompanhamento da equipe multiprofissional da Atenção Primária, em conjunto com a equipe de especialistas, para garantir o melhor tratamento e o melhor acompanhamento. Acreditamos que essa ampliação do acesso facilitará muito a vida dos usuários. A população terá seu direito garantido no sigilo do tratamento e na identificação dos casos. Os profissionais estão extremamente capacitados para a condução dos casos com o devido respeito à população”, disse a subsecretária de Atenção à Saúde, Juliane Caixeta.

O teste

A testagem funciona em três etapas: pré-teste, testagem e pós-teste. No pré-teste os aconselhadores realizam entrevista, identificam as demandas e vulnerabilidades do usuário, orientando-o quanto às ISTs e possibilidades de prevenção, e definem os testes a serem realizados. O resultado sai entre 15 e 30 minutos.

Na etapa pós-teste são realizadas interpretações dos resultados, orientações pertinentes ao caso e encaminhamentos necessários.

Todo o processo de testagem é feito sob caráter confidencial, mantendo o sigilo das informações.

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

A Secretaria de Saúde também realiza a testagem para HIV, sífilis, hepatites B e C no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), sem a necessidade de encaminhamento de nenhuma unidade de saúde.

São ofertados aconselhamento e orientações, conforme as necessidades de cada usuário, sobre a prevenção às infecções sexuais transmissíveis e Aids, buscando redução de riscos e danos.

Os insumos de prevenção, como gel lubrificante e preservativos feminino e masculino, também podem ser adquiridos, além das intervenções biomédicas de prevenção, como as profilaxias pós-exposição (PEP) e pré-exposição (PrEP).

O Centro de Testagem e Aconselhamento funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no térreo do Centro de Vigilância em Saúde que fica na Avenida dos Andradas, 523, Morro da Glória.

Outras informações podem ser solicitadas pelo telefone 3690-7505.