Juiz de Fora registrou 25 novos casos de dengue em um mês, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Os novos casos foram registrados os dias 5 de novembro e 4 de dezembro, uma morte foi registrada em decorrência da doença até o momento. No mesmo período, a cidade passou de 21 para 25 casos de Chikungunya.

Em Minas Gerais, são 395.853 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue até o momento. Desse total, 299.268 casos foram confirmados para a doença. Há 192 óbitos confirmados por dengue no estado e 69 óbitos em investigação.

Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 91.948 casos prováveis da doença, dos quais 75.238 foram confirmados. Até o momento, foram confirmados 42 óbitos por Chikungunya em Minas Gerais e 19 estão em investigação.

Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registrados 144 casos prováveis. Há 32 confirmados para a doença e não há óbitos por Zika em Minas Gerais, até o momento.



O mosquito Aedes aegypti, principal transmissor dos vírus da Dengue, Zika e Chikungunya.

LIRAa

Em agosto, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou o Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LirAa) de 2023, que apontou que Juiz de Fora reduziu o risco de infestação em relação aos levantamentos anteriores. Foi registrado índice de infestação de 0,6, o menor desde 2007, classificado como de "baixo risco” pelo Ministério da Saúde.

Segundo o Executivo, o levantamento mostrou ainda que a maioria dos focos estão dentro das residências. O tipo de depósito mais frequente foram vasos/frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, considerados depósitos móveis, seguidos de obras, calhas e estruturas abandonadas ou em desuso.

Denúncias

O combate ao Aedes deve ser feito por todos e a população pode ajudar com denúncias anônimas sobre focos na cidade e região.

O MonitorAr pode ser acessado em qualquer navegador. Ele roda em todas as plataformas: smartphones, tablets, notebooks e computadores. É um sistema em que as pessoas podem realizar denúncias de locais de criadouros do mosquito.

A população também pode denunciar por meio do WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, por ligação telefônica pelo 3212-3070 ou pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br.