A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) São Benedito Wilimar Alves Rocha foi inaugurada neste sábado (16), em Juiz de Fora. A unidade deverá atender a uma população estimada em 10 mil pessoas das comunidades dos bairros São Benedito, Vila Alpina e Bonsucesso.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ressalta que a UBS foi construída de acordo com as normas da vigilância sanitária, garantido total acessibilidade a todos os públicos que necessitem dos serviços. A estrutura suporta cerca de 32 servidores e terá amplo espaço na sala de espera, seis consultórios médicos amplos, três consultórios odontológicos e dois consultórios ginecológicos com sanitários, totalizando 11 consultórios.

A unidade conta ainda com salas de procedimentos e curativos e para os agentes comunitários de saúde, além de ampla sala de vacinas, banheiros completos para o usuário e para os funcionários da unidade e área para ambulância.



A construção da nova unidade é fruto de uma emenda parlamentar do então mandato da prefeita Margarida Salomão enquanto deputada federal. E para aquisição de equipamentos e mobiliário, a UBS São Benedito foi contemplada com emenda parlamentar do vereador Tiago Bonecão.