O número de cirurgias realizadas no Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, aumentou quase 115%: passou de 771 procedimentos em 2022 para 1.657 neste ano.

Os procedimentos cirúrgicos foram feitos nas áreas de cirurgia-geral, urologia, proctologia, além de procedimentos minimamente invasivos e radiologia intervencionista.

Em média, após a primeira consulta, as cirurgias são realizadas no HRJP em um prazo de quatro meses. Em alguns procedimentos, como a vasectomia, por exemplo, o tempo de espera é de 30 dias.

Planejamento



Segundo o Governo de Minas, a unidade gerida pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) mais que dobrou o número de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na macrorregião Sudeste.

O Estado ressalta ainda que isso contribuiu para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas formada em razão da pandemia da Covid-19, minimizar o potencial agravamento de casos e a superlotação da urgência, com benefícios para uma população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, que também têm acesso aos exames e consultas pré-operatórias no próprio hospital.



"O planejamento estratégico dividiu a produção cirúrgica em duas etapas. A primeira consistiu em um mutirão para a redução da fila de espera existente até 2022. A segunda, na realização dos procedimentos eletivos deste ano", explicou o governo.

Instrumentais específicos da urologia foram adquiridos, além da contratação de um urologista e dois cirurgiões gerais que ampliaram a capacidade do setor.

“Tivemos o engajamento de toda a equipe do bloco cirúrgico, desde a montagem dos mapas até a execução das cirurgias. Outras medidas fundamentais foram o monitoramento da produção pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR), o redesenho de fluxos pela gerência assistencial e pelo ambulatório de especialidades, além do direcionamento de uma cardiologista para a realização dos riscos cardiológicos, tornando os exames pré-cirúrgicos mais rápidos”, explicou a enfermeira e gerente assistencial do hospital, Fernanda Rezende.

Fernanda ressaltou também a adesão ao Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas de Minas Gerais, além de cumprir com a pactuação anual dos procedimentos eletivos. Outro fator decisivo para o desempenho registrado pela unidade hospitalar foi a pactuação com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que resultou no levantamento do número de guias represadas durante a pandemia e a realização das cirurgias com tempo de espera de até quatro anos.