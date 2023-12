O fim do ano é uma época festiva, onde é comum que o foco seja voltado às comemorações e reuniões familiares, algo que inclui comidas e bebidas no cardápio. Porém, muitas vezes, cuidados importantes com a saúde bucal são deixados de lado nesse contexto.

Segundo o cirurgião-dentista e professor do curso de Odontologia da Estácio, Daniel Marliere, mesmo em um período curto, a falta de cuidado pode ter impactos significativos. Ele destaca que “é fundamental manter a rotina de higiene bucal, incluindo o uso regular do fio dental e uma escovação adequada”, alertando que a atenção à higiene bucal não deve ser negligenciada, mesmo durante as festas.



Impacto de alimentos festivos

Com o aumento do consumo de alimentos típicos dessa época, Marliere ressalta que, embora haja uma festa gastronômica, a atenção à higienização bucal é crucial para evitar problemas bucais, como por exemplo, ocorrência de cárie dentária. Já para aqueles que fazem consumo excessivo e extraordinário de bebidas alcoólicas, podem ter efeitos diretos na saúde bucal, aumentando a predisposição a problemas gengivais (como, gengivite e recessão gengival). Cuidados funcionais, semelhantes aos dispensados a outras partes do corpo, são recomendados.

Daniel enfatiza que a atenção à saúde bucal durante as festas não deve ser encarada como uma restrição, mas como uma prática necessária para garantir que todos possam aproveitar o período festivo com saúde e bem-estar.