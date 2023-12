Nesta sexta-feira (29), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou o Plano de Gestão Anual 2024 (PGA 2024), aprovado em no último dia 11. Segundo a instiuição, o documento reafirma o compromisso da Agência de planejar e orientar a aplicação dos recursos organizacionais para a otimização de resultados, através da visão estratégica e dos esforços investidos pela reguladora, que permitem melhor acompanhamento do desempenho anual da ANS.



O PGA alinhado às diretrizes definidas pelo governo federal e é resultado de um processo de construção que contou com a participação de todas as unidades da ANS, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico da Agência.

A ANS afirma que ele contempla 32 ações e iniciativas previstos para o ano que se inicia, bem como metas e resultados relacionados às entregas para a sociedade e à gestão estratégica. "A publicação traz, ainda, a estimativa de recursos orçamentários necessários ao alcance dos resultados previstos e o cronograma de desembolso financeiro."

Conheça o Plano de Gestão Anual 2024 da ANS.