O mês de janeiro é o tradicional período das férias escolares e, por isso, caracteriza-se como época que exige atenção redobrada com crianças e adolescentes, principalmente em relação aos cuidados para que sejam evitados acidentes com eletricidade. Com um aumento do tempo em casa, a criançada pode se deparar com situações que aumentam o risco de choque elétrico. Por isso, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) compartilhou medidas básicas de segurança doméstica que podem ser muito úteis nesta época do ano.

A abordagem principal em relação às crianças envolve a precaução em relação a tomadas, cabos e equipamentos elétricos. Recomenda-se o emprego de protetores nas tomadas para evitar a introdução de objetos, especialmente os metálicos. Também é prudente evitar a utilização de "T"s e benjamins, já que podem ocasionar sobrecarga de energia e acidentes.

O engenheiro de Segurança do Trabalho da Cemig, Francis Nascimento, explica: “As proteções para tomadas são objetos simples e que podem ser encontradas em várias lojas elétricas ou até mesmo na internet. São fáceis de serem colocadas e evitam que as crianças coloquem objetos pontiagudos nas entradas de energia. Já em relação aos 'T's e benjamins, muito utilizados no Brasil, é preciso evitar ao máximo essa prática, pois eles podem causar acidentes graves e até mesmo incêndios. Algumas pessoas usam vários equipamentos em uma mesma tomada, o que pode gerar aquecimento e até mesmo derretimento do material plástico que compõe o objeto. E, a cada vez que esses objetos sofrem sobrecarga elétrica, as chances de acidentes aumentam ainda mais.”

A instalação de um dispositivo diferencial residual também se faz importante. O equipamento protege pessoas e animais contra o choque elétrico e sua instalação é simples, mas deve sempre ser feita por um eletricista. “Este dispositivo detecta a fuga de corrente e desliga o circuito imediatamente, evitando o choque elétrico. Dessa forma, mesmo que a criança coloque o dedo ou introduza algum material na tomada, ela estará protegida”, conta.



A atenção redobrada se torna essencial

Pais e responsáveis devem ficar atentos também a equipamentos comuns do dia a dia. É fundamental que os pequenos sejam orientados a utilizar a geladeira apenas com os pés calçados e nunca com o corpo molhado: “É preciso evitar o contato com eletrodomésticos quando o corpo está molhado. Esse cuidado deve ser ainda maior nas casas com piscina, uma vez que é comum as pessoas saírem e abrirem refrigeradores ou freezers”, alerta.

Já em relação aos brinquedos eletrônicos, apesar de parecerem inofensivos, esses equipamentos precisam ser monitorados com atenção para evitar acidentes envolvendo energia elétrica. Dessa forma, a Cemig lista uma série de cuidados para preservar a segurança das crianças e garantir o divertimento sem riscos de acidentes.

“Esses equipamentos eletrônicos, como videogames e computadores, somente devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio. A fiação, inclusive, deve estar em perfeitas condições. Se o cabo apresentar algum desgaste no isolamento, o aparelho não deve ser conectado à tomada, caso contrário pode representar perigo de choque elétrico”, destaca.



Celulares e tablets

É importante que as crianças não utilizem os dispositivos conectados na tomada. “Amplamente utilizados hoje em dia, esses equipamentos podem causar ocorrências graves, causando incêndios e até mesmo lesões por choques elétricos e pequenas explosões. Por isso, eles nunca devem ser utilizados conectados na tomada”, comenta.

Já os videogames e computadores devem ser desligados da rede elétrica em caso de chuvas pelo risco de queima do aparelho em casos de descarga atmosférica.

Francis Nascimento orienta que os cuidados devem começar já na hora da escolha do produto, observando a faixa etária indicada, a voltagem do equipamento e outras questões ligadas à segurança. “Também é fundamental que os pais prefiram brinquedos e equipamentos que possuam o selo do Inmetro, pois eles possuem manual de instruções em português com informações detalhadas de segurança, a garantia de checagem do órgão e inserção de forma clara da faixa etária para utilização”, afirma.