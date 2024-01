As comemorações do Dia do Farmacêutico, lembrado em 20 de janeiro, envolverão a promoção de informações sobre o combate à hanseníase dentro do contexto do Janeiro Roxo, na Farmácia Central. A ação será realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) nesta sexta-feira(19)e, das 9h às 12h, na Farmácia Central, na Avenida Presidente Itamar Franco, 982, Centro.



Organizada pelos servidores vinculados ao Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), da Secretaria de Saúde (SS), vai contar com distribuição de cartilhas, terá a realização da dinâmica do ‘’Potinho da Dúvida’’, onde serão tratados várias perguntas sobre o tema proposto, e contará com a roda de conversa para debater os sintomas, tratamento medicamentoso e fluxo de atendimento. Ocorrerá ainda a entrega de lembrancinhas e da fita dupla (Verde e Roxa), representando o Dia do Farmacêutico e o Janeiro Roxo. A cor roxa representa a criatividade para lidar com uma doença que existe há milênios e ainda é um desafio para a humanidade.

Em Juiz de Fora o desenho do fluxo está inserido na Rede de Atenção à Pessoa Acometida pela Hanseníase, tendo os ambulatórios de referência para elucidação diagnóstica e manejo dos casos no Hospital Universitário (HU), Departamento de Clínicas Especializadas (DCE) no Pam Marechal, e Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ).

A porta de entrada para os casos suspeitos é majoritariamente as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os pronto atendimentos que, a partir da suspeição dos casos e ao identificar um ou mais sinais cardinais da Hanseníase, podem encaminhar o paciente para o serviço de referência. Segundo o painel de dados e indicadores da Hanseníase, no ano de 2022, foram registrados 19.635 casos novos no país.

No Brasil, o Dia do Farmacêutico é comemorado em 20 de janeiro. Segundo a farmacêutica da Farmácia Central, Juliana Marques Martins, “essa data é uma homenagem aos profissionais que desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e no cuidado aos pacientes, garantindo a correta dispensação de medicamentos e promovendo orientação sobre o uso correto dos mesmos. Cabe salientar que esta profissão é bem vasta no que tange ao campo de atuação, que hoje soma 73 atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia e que varia desde a acupuntura, toxicologia, até a realização de exames de DNA”.

Na rede de saúde do município de Juiz de Fora há aproximadamente 86 farmacêuticos e farmacêuticas atuando, nos mais variados setores da saúde, tais como Vigilância Sanitária, Unidades Básicas de Saúde, Laboratório Central (Lacen), Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Texeira (HPS), Regional Leste, Banco de Leite Humano, Farmácia Central, Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS/SAE), Serviço de Práticas Integrativas (SPIC), Departamento de Gestão de Demandas Especiais (DGDE).