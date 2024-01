Na época do verão, é comum que as pessoas procurem por maneiras de praticar atividades físicas ao ar livre. No entanto, as altas temperaturas fazem com que o corpo peça cuidados mais específicos, para que não aconteça a exaustão precoce, resultando em fadiga antecipada e aumentando os riscos à saúde.

Segundo Diogo Barbosa, docente do curso de Educação Física da Faculdade Estácio de Sá, se exercitar em temperaturas elevadas pode levar a um aumento exponencial da frequência cardíaca. "O corpo tende a perder mais líquidos durante o exercício nessas condições, aumentando a importância da ingestão de líquidos para evitar a desidratação”, explica.

Para que os líquidos perdidos durante a atividade física sejam repostos, carregar garrafas de água mineral e/ou bebidas isotônicas se torna é essencial. “Durante a prática de exercício físico, a temperatura corporal pode chegar de 38º a 39º, a depender da intensidade praticada. O corpo procura regular essa temperatura por meio da transpiração para dissipar o calor. Por isso, o uso de roupas leves, como camisetas, shorts, meias e bonés, feitos de tecidos frescos que facilitam a absorção do suor e a transpiração, contribui para um exercício mais confortável”, completa.



Sinais e sintomas de desidratação e exaustão

Uma preocupação a ser levada em conta são os sinais e sintomas de desidratação e exaustão durante o exercício em altas temperaturas. “Sinais de desidratação incluem pele mais seca, boca seca com salivas reduzidas, sede intensa e maior cansaço. Já a exaustão pode se manifestar por meio de caibras musculares, pele fria, sudorese intensa e fadiga”, aponta Diogo Barbosa.

A recomendação do profissional é evitar os horários de pico de temperatura, optando por realizar exercícios durante as partes mais frescas do dia para reduzir os riscos de superaquecimento. “É essencial, também, controlar a intensidade do exercício, verificando a frequência cardíaca e a respiração. Além disso, evitar ultrapassar os limites individuais durante a prática de exercícios, especialmente em condições de calor”, completa.



Observe o local antes da realização dos exercícios

Apesar das várias opções de exercícios disponíveis, é crucial selecionar ambientes apropriados. Optar por locais com refrigeração e áreas mais arborizadas é preferível. Diogo ensina que as pessoas interessadas em exercícios ao ar livre, como na praia ou piscina, devem escolher horários mais amenos para evitar a exposição excessiva ao sol.

Ao adotar essas recomendações, os praticantes de exercícios físicos podem usufruir dos benefícios de uma rotina ativa, preservando a saúde e prevenindo riscos associados às altas temperaturas. Manter um cuidado constante com o corpo é essencial para assegurar a prática esportiva de maneira segura e prazerosa.