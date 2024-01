Mais de 100 casos prováveis de dengue (casos notificados, exceto os descartados) foram registrados em uma semana em Juiz de Fora, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) divulgado nessa segunda-feira (22). Segundo o Estado, 96 casos da doença foram confirmados em 2024.

No informativo da última segunda (15), a cidade tinha 33 casos prováveis da doença. No informe atual, são 152 registros, 119 a mais que na última semana. As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

No mesmo período, um novo caso provável de Chikungunya foi registrado e um caso foi confirmado. Não há registros do vírus Zika.

Em todo o estado, até essa segunda-feira (22), são 32.316 casos prováveis de dengue. Desse total, 11.490 casos foram confirmados para a doença. Até o momento, há um óbito confirmado por dengue em Monte Belo e 14 estão em investigação.

Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 4.353 casos prováveis da doença, dos quais 3.067 foram confirmados. Até o momento, um óbito foi confirmado por Chikungunya em Minas Gerais e dois estão em investigação.

Quanto ao vírus Zika, até o momento, foram registrados dois casos prováveis e ainda não há casos confirmados da doença no estado. Também não há óbitos confirmados ou investigação por Zika em Minas Gerais.