O primeiro 1ª Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de 2024 de Matias Barbosa acendeu o alerta na cidade. Divulgado nessa quarta-feira (24), o levantamento apontou índice de 6,9%, considerado como risco de surto do mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.

Na última segunda-feira (22), foram iniciadas as atividades com o carro fumacê. Segundo boletim do Departamento de Saúde, foram realizadas 182 notificações para dengue, com 83 casos positivos. Para Zika, dois casos confirmados e seis para Chikungunya.

O Ministério da Saúde entende que o índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%; situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%; e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%.

Segundo a Prefeitura, o LIRAa foi realizado entre os dias 22 e 24 de janeiro e 116 imóveis foram vistoriados, entre eles residências, comércios, terrenos baldios entre outros espaços.

Foram encontrados 10 focos do mosquito e, conforme o setor de Endemias, 100% deles estavam em residências: três no Bairro Monte Alegre, três no Santa Terezinha, um no Nossa Senhora da Penha e um no Bairro Santa Clara.

Os focos estavam em ralos, sifões, vasilhames, tambores e pneus.

Fumacê

O Município de Matias Barbosa iniciou os trabalhos com o carro fumacê após pedido do Comitê Municipal de Enfrentamento à Dengue, Chikungunia, Zika e Febre Amarela, a Superintendência Regional de Saúde (SRS).

De acordo com o Executivo, a medida foi concedida depois da avaliação dos índices apresentados pelo Município à SRS, com destaque ao número de novos casos de dengue entre outras arboviroses.

A equipe de Endemias segue com a ação de bloqueio contra o Aedes aegypti por UBV Costal nos locais onde não é possível a passagem do veículo.