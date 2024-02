Os foliões juiz-foranos já começaram a maratona de blocos na última quinta-feira (1º). Apenas neste fim de semana, foram realizados mais de 20 blocos em ruas, praças e outros equipamentos urbanos, com temas para todos os gostos. Como ainda tem mais nove dias de maratona, como equilibrar uma alimentação saudável para "sobreviver" à grande festa?

Sobre isso, a nutricionista clínica Ana Carolina Port, que atua da gestação à vida adulta, comenta que o mais importante é o respeito ao próprio corpo, se atentar sempre se existe fome e sede.

"Como estaremos em um período de excessos, é importante priorizar o consumo de vegetais, como hortaliças e frutas, porque eles contêm água e nutrientes que vão ajudar a 'limpar' nosso organismo", explica.

Ana conta que é possível que as pessoas não prestem atenção aos sinais fisiológicos em épocas de festividade, e o consumo de água ou até mesmo de alimentos podem cair no esquecimento. Por isso, ela recomenda comer, pelo menos, de 3 em 3 horas para garantir que o corpo sempre esteja abastecido de nutrientes. É preciso ainda consumir, ao menos, de 2 a 3 litros de água para ajudar no calor e na eliminação de possíveis metabólitos - que são como lixos do corpo.

O consumo de vegetais, como frutas, verduras e legumes, além de sucos, é extremamente benéfico para auxiliar no metabolismo do álcool e na reposição de nutrientes, explica Ana.

Alimentos de origem animal também podem auxiliar, pois são fonte de proteínas e aminoácidos que vão ajudar no funcionamento do fígado, que vai ajudar a limpar o álcool.

Já para os vegetarianos, o importante é priorizar leguminosas, como feijões, grão de bico, lentilha e derivados, ou ovos, leite e queijos.



O equilíbrio entre o álcool e a água

Que o consumo de cerveja, ou destilados, pode levar a desidratação, muitas pessoas já sabem. Contudo, para que o consumo não seja tão prejudicial ao corpo, é necessário que a água também seja consumida. A nutricionista explica que por isso é necessário lembrar que o corpo precisa eliminar o álcool de alguma maneira.

"Consumir água ajuda nesta eliminação, além de repor a água que perdemos ao processar o álcool em nosso organismo. Então a água consumida vai ajudar a eliminar os restos do álcool e repor a água perdida".



Verduras, legumes, frutas e a proteção solar

Existem alimentos que protegem a pele de danos solares chamados fotoprotetores, segundo o Portal Terra. Eles são alimentos capazes de reduzir inflamações decorrentes da exposição ao sol.

De acordo com Ana, esses alimentos são aqueles que têm as colorações amarelas, alaranjadas e verdes escuras.

"Eles não substituem o protetor solar [observa], mas podem agir como antioxidantes. Então sempre recomendo".

Para finalizar, a nutricionista alerta: "Se beber, NÃO DIRIJA!".