O ministro da Casa Civil Rui Costa, na presença do presidente Lula, anunciou a retomada das obras do novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF sob gestão da Ebserh).

Lula viria à Juiz de Fora para o anúncio, mas a visita foi cancelada e o anúncio foi feito durante visita a Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (8). A obra foi contemplada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, segundo o ministro da Educação, Rossieli Soares, serão destinados R$ 179 milhões para essa obra.



Rui Costa anunciou um pacote de investimento de R$ 121 bilhões em Minas Gerais, sendo R$ 36,7 bilhões exclusivos no estado e R$ 84,8 bilhões para iniciativas que envolvam MG e outros estados.

O evento em Belo Horizonte contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD), além de ministros e prefeitos de cidades mineiras.

Obras

O Governo Federal destinou R$ 1,5 bilhão para retomar, concluir e iniciar novas obras nos hospitais universitários em todo o país. Desses, R$ 179 milhões serão empregados na retomada das obras do HU, que têm previsão de conclusão até o fim de 2026.

O novo HU terá avanços significativos no ensino, pesquisa e assistência à população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade e em toda a macrorregião. Com a conclusão das obras, a oferta de leitos praticamente dobrará, com benefícios especialmente em áreas como o Centro de Oncologia, o Centro de Tratamento de Queimados e a maternidade de alto risco com UTI neonatal.

Além disso, a nova estrutura contará com 50 leitos de UTI, ampliação de leitos clínicos e cirúrgicos, com leitos de saúde mental, e um centro cirúrgico moderno. O objetivo é reduzir as filas de cirurgias.