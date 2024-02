A massoterapia é uma prática terapêutica milenar que utiliza diversas técnicas de massagem para promover o bem-estar físico, mental e emocional. Para quem exagerou no Carnaval, o Acessa conversou com um especialista em Juiz de Fora e trás dicas de desintoxicação por meio dessa técnica.

O massoterapeuta ayurvedico, Tiago Inácio destacou que o carnaval para muitos já é algo para liberar o stress e o cansaço do dia-a-dia. "A massoterapia vem então para dar continuidade nisto. E seguir com a desintoxicação dos próprios excessos que são cometidos nesta época do ano. Com isso, meus clientes podem sair renovado de toda a folia", afirma o profissional.

FOTO: Arquivo Profissional Tiago Inácio - Desintoxicação por meio da massoterapia (1)

Como é feita a desintoxicação?

"Ela é feita estimulando os sistemas de auto-limpeza que nosso corpo possui. Porém, como estão sobrecarregados com tudo o que fazemos, precisamos destas ferramentas que a massoterapia possuí para recuperarmos nossa plena saúde".

Quanto tempo demora o processo de desintoxicação?

"Cada corpo responde de forma única e singular. Fatores como idade, obesidade, atividades físicas, tudo isso são fatores determinantes. Em média de 5 a 6 horas o que corresponde em média a 3 sessões. Sendo que na primeira sessão já sente resultados".

Massoterapia

De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a massoterapia é um termo que engloba diversas técnicas terapêuticas, cujo objetivo é melhorar a saúde e prevenir alguns desequilíbrios corporais. Por meio do ato de tocar regiões do corpo de uma pessoa, realizando movimentos fortes ou sutis, é possível trabalhar os aspectos físicos e mentais de cada um.