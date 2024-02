Você leva o seu animalzinho para curtir o Carnaval? Se pretende curtir os dias de folia ao lado do seu pet, saiba que é preciso de cuidados especiais e atenção com as fantasias, é que diz a professora do curso de Medicina Veterinária da Estácio e médica veterinária, Cristiane da Rosa Moraes.

Cada vez mais os "pais" de pets gostam de levar os companheiros para curtir os dias de folia durante o Carnaval. E para que a festa seja completa, é preciso observar alguns pontos de proteção dos animais.

O mercado de fantasias e adereços para os bichinhos existe, mas algumas podem não ser seguras e causar alergia, engasgamento ou intoxicação. Glitter, fitas e lantejoulas são adereços pequenos que podem ser arrancados pelo animal com a boca e ingeridos, e podem causar problemas mais graves. Caso aconteça, procure atendimento veterinário o mais rápido possível.

“Problemas com engasgo, intoxicação, alergias são inúmeros e podem ser muito específicos com a situação e com o animal (espécie, raça, idade, condições clínicas), por isso não há como generalizar um procedimento. Quanto aos sinais clínicos, também depende da espécie do animal. Cada espécie pode manifestar sinais diferentes, principalmente no caso de alergias”, disse Cristiane.

Ainda que o pet esteja acostumado a usar roupinhas, as fantasias podem não serem aceitas do dia para a noite. O ideal é deixar que brinquem sem nada e a fantasia seja usada apenas para fotos ou desfiles.

"Por isso, é sempre importante que o tutor esteja atento e, em qualquer sinal de desconforto ou calor, a fantasia deve ser retirada".

Alguns animais são mais sensíveis e podem apresentar reação alérgica a qualquer produto ou composto químico. Em caso de coceira, lambidas em excesso, vermelhidão na pele, irritação, inchaço, salivação ou vômitos e diarreia, os tutores devem parar a folia e buscar ajuda de um médico veterinário.

Cristiane aconselha que, em caso de intoxicação da pele, o ideal é lavar o animal com água corrente em temperatura ambiente e detergente neutro. Água ou secagem com temperaturas altas podem gerar maior penetração da substância na pele.

“Também não se deve dar leite para o animal ingerir, pois alguns corpos serão facilmente absorvidos e, caso o bichinho esteja desacordado, não tente colocar nenhum tipo de líquido ou medicamento por via oral – ele pode sufocar”.

Confira abaixo as dicas da veterinária para aproveitar o Carnaval na companhia do seu bichinho com segurança: