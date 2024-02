A diversão no Carnaval envolve muita dança e festa, mas também muitos beijos. E isso pode trazer alguns riscos para a saúde bucal. O cirurgião dentista e doutor em Odontologia, João Aroucha, alerta para as doenças que são transmitidas pelo beijo.

“A maioria delas é de curta duração e geralmente se curam sozinhas. No entanto, complicações podem ocorrer, algumas até mesmo permanentes. Infecções sexualmente transmissíveis, doenças respiratórias e problemas do trato digestivo estão entre as mais comuns. As gotículas de saliva podem transportar vírus, bactérias e fungos de uma pessoa para outra, tornando a prevenção essencial”, explicou João, que também é professor do curso de Odontologia da Estácio.

O especialista alerta que a prevenção deste tipo de doença envolve a manutenção da imunidade através da hidratação, alimentação equilibrada, sono adequado e proteção solar. Esses cuidados não apenas contribuem para a saúde geral, mas também têm um impacto direto na saúde bucal.

“Durante a folia, é crucial evitar períodos longos de jejum, pois isso pode contribuir para o mau hálito. O consumo de álcool, comum nessa época, combinado com o calor, pode resultar em desidratação, associada a diversos problemas bucais. Por isso, é importante sempre alternar as bebidas alcoólicas com água mineral para manter a hidratação”, disse.

“Escovar os dentes e usar fio dental após as refeições são práticas essenciais. Caso esqueça a escova em casa, uma maçã pode ser uma aliada, ajudando a limpar os dentes. Além disso, com o sol forte do Carnaval, é crucial lembrar do protetor labial com filtro UV para proteger a boca dos raios solares. Esses hábitos podem resultar em danos permanentes, levando a situações de emergência odontológica”, lembrou o especialista.