Nesta sexta-feira (23), a morte de um homem de 31 anos, em Juiz de Fora, entrou para a contagem de suspeitas de morte por dengue na cidade, sendo esse o segundo em menos de um mês. As causas apontam para choque cardiogênico, insuficiência cardíaca e dengue.

Segundo o Painel de Monitoramento da Secretaria De Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a primeira morte suspeita, que se encontra em investigação, foi registrada no dia 15 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as morte estão em investigação a fim de que a confirmação oficial seja feita.

Como o Painel ainda não foi atualizado, a última morte não foi registrada pela SES-MG.

Conforme o boletim epidemiológico publicado pela reportagem, apenas em janeiro, Juiz de Fora registrou quase 200 casos confirmados de dengue em 2024, um aumento de mais de 600% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Esses casos confirmados cresceram de 591 para 647 entre a última sexta (16) e essa segunda-feira (19, o que corresponde à 56 novos casos confirmados pela em apenas quatro dias, além dos casos suspeitos que aumentaram de 681 para 749, correspondendo à 68.