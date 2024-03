A cidade de Juiz de Fora, segundo o Portal da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), registrou um total de 436 acidentes envolvendo animais peçonhentos ao longo do ano de 2023, uma média de mais de um atendimento por dia.

Diante do aumento dos casos de acidentes com animais peçonhentos, a prevenção e a educação são as principais armas para proteger a população e garantir a segurança em ambientes urbanos e rurais, é o que o biólogo juiz-forano Bruno Conde acredita.

FOTO: Estácio - Bruno Conde

Segundo o especialista, em relação às aranhas peçonhentas, duas precisam ser destacadas: a aranha marrom e a armadeira.

"Essas duas são as espécies que mais frequentemente causam acidentes", explica. Para evitar situações indesejadas com esses animais, ele indica: "Devemos manter sempre as áreas próximas ao ambiente doméstico limpas, sem acúmulo de resíduos. A criação de galinhas-d'angola, por exemplo, é uma estratégia eficaz, já que esses animais predam aranhas e escorpiões, contribuindo para reduzir a incidência desses animais".



Como devem ser feitos os primeiros socorros em caso de picadas ou mordidas?

Em caso de picadas ou mordidas, o professor destaca que o uso de torniquetes ou a sucção da ferida são contraindicadas:.

"Essas medidas podem agravar a situação, levando até mesmo à necrose do membro afetado. O mais indicado é buscar imediatamente um serviço de saúde para receber o soro antiofídico ou soro polivalente".

Os acidentes com animais peçonhentos não escolhem perfil, afetando tanto adultos quanto crianças. Sobre isso, Conde ressalta a importância da conscientização em diferentes faixas etárias.

"É indispensável que os responsáveis estejam sempre atentos, especialmente em ambientes rurais ou próximos a áreas verdes. Redobrar a atenção com calçados e roupas, e manter a limpeza dos ambientes, são medidas fundamentais".

Para garantir a segurança da vítima, ele orienta:

"É importante acalmá-la e realizar a limpeza do local da lesão com água e sabão. Em seguida, encaminhá-la rapidamente para um hospital de referência, como o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) em Juiz de Fora, para receber o tratamento adequado".