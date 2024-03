Nesta quinta-feira (14), é comemorado o Dia Mundial do Rim. A data é uma forma de lembrar sobre a importância dos cuidados com o órgão. Em Juiz de Fora, hospitais celebram a data com atividades de conscientização.

Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora divulgou sua participação ativa na Campanha do Dia Mundial do Rim 2024, organizada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). Como o hospital que mais transplanta rins em Minas Gerais e o quarto que mais faz o procedimento no Brasil, a Santa Casa de Juiz de Fora destacou que está comprometida em promover a saúde renal e aumentar a conscientização sobre a prevenção e tratamento das doenças renais.

A Campanha do Dia Mundial do Rim é uma iniciativa anual liderada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, dedicada a disseminar informações vitais sobre saúde renal, com ênfase na importância do diagnóstico precoce e do acesso equitativo ao tratamento. Com o tema "SAÚDE DOS RINS (& exame de creatinina) PARA TODOS: porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento", a campanha destaca a necessidade de uma abordagem inclusiva na saúde renal, garantindo que todos tenham acesso aos cuidados necessários.

"A Santa Casa de Juiz de Fora está orgulhosa de se unir à Sociedade Brasileira de Nefrologia na Campanha do Dia Mundial do Rim 2024", afirmou o Padre José Lellis da Silva, presidente do hospital". “Como um hospital comprometido com a excelência clínica e a inovação médica, estamos empenhados em apoiar iniciativas que promovam a saúde renal e melhorem a qualidade de vida de nossos pacientes", explica o coordenador do Serviço de Transplante, doutor Gustavo Fernandes Ferreira.

O Dia Mundial do Rim, será marcado por uma série de atividades educativas e de conscientização em toda a cidade de Juiz de Fora, incluindo eventos, palestras, distribuição de materiais informativos e iniciativas nas redes sociais. A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora se compromete a contribuir ativamente para essas atividades, visando alcançar o maior número possível de pessoas e promover uma cultura de cuidado com a saúde renal.

Além disso, a Santa Casa de Juiz de Fora montará uma tenda no jardim do hospital, onde serão oferecidas orientações educativas sobre prevenção de doenças renais, aferição gratuita da pressão arterial e distribuição gratuita de água mineral. A tenda estará aberta no dia 14 de março de 2024, das 9h às 15h, e todos estão convidados a participar.



Acispes

A Acispes, por meio do Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE), oferta um eixo de cuidados específicos para os doentes renais crônicos, com cerca de 380 atendimentos mensais. Estes pacientes recebem acompanhamento multidisciplinar durante todo o tratamento.

No Dia Mundial do Rim, o consórcio fará atividades em todo o prédio para conscientizar sobre a doença renal e destacar como preveni-la. Serão promovidas pequenas palestras com distribuição de material para os pacientes sobre a importância do cuidado com os rins. O objetivo da Acispes ao dedicar este dia tema é prevenir o agravamento de quadros renais já existente e muitas vezes silenciosos.

Os rins desempenham um papel fundamental no corpo humano, sendo responsáveis pela filtragem do sangue, remoção de toxinas e regulação de substâncias essenciais para o organismo. Para ter acesso ao eixo de cuidados para doença renal crônica, os pacientes precisam sem encaminhados pelas UBS’s e Secretarias Saúde dos municípios através da estratificação de riscos em conformidade com os critérios definidos pela Secretaria de Estado de Saúde