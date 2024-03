Começa nesta segunda-feira (25) a Campanha de Vacinação Contra a Influenza em Juiz de Fora. A aplicação do imunizante é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

De acordo com a PJF, a vacinação contra o vírus da gripe possibilita a prevenção e o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e as consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19.

O Executivo ressalta ainda que a vacina contra a Influenza pode ser recebida conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e outras vacinas sem qualquer tipo de problema.

Nesta etapa, podem se vacinar:

Bebês e crianças de 6 meses a menos de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);



As pessoas com 60 anos ou mais;



Professores;



Pessoas em situação de rua;



Profissionais das forças de segurança e salvamento;



Profissionais das Forças Armadas;



Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;



Pessoas com deficiência permanente;



Caminhoneiros;



Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus “da gripe” em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

Locais e horários

O horário foi estendido em 34 UBSs. A vacinação contra a gripe é realizada das 9h às 18h, e aos sábados das 8h às 11h.

As unidades de Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa, funcionarão das 9h às 16h, sem intervalos. Às quintas, 38 UBSs não funcionarão das 14h às 16h.

Nas unidades restantes, o horário é das 9h às 10h30 e das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o horário da tarde é das 13h às 14h30.

O Serviço Saúde do Idoso (Sasi) também aplica os imunizantes, exclusivamente para a população maior de 60 anos, das 8h às 16h. Já o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) oferece os imunizantes para bebês e crianças de 6 meses a menores de 6 anos, e para as grávidas e puérperas, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h.

As 34 UBSs das 9h às 18h (segunda a sexta-feira); 9h às 13h30 e das 16h às 18h (quinta-feira); 8h às 11h (sábados):

Alto Grajaú



Bairro Industrial



Bandeirantes



Cidade do Sol



Filgueiras



Furtado de Menezes



Granjas Bethânia



Jardim Esperança



Jardim Natal



Jóquei Clube I



Jóquei Clube II



Linhares



Marumbi



Milho Branco



Monte Castelo



Nossa Senhora Aparecida



Nova Era



Progresso



Retiro



Santa Cecília



Santa Cruz



Santa Efigênia



Santa Luzia



Santa Rita



Santo Antônio



Santos Dumont



São Benedito



São Judas Tadeu



São Pedro



São Sebastião



Teixeiras



Vale Verde



Vila Esperança



Vila Ideal

UBSs Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa: das 9h às 16h (segunda a sexta); 9h às 14h30 (quinta-feira)

Demais UBSs: das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (segunda a sexta); 8h às 10h30 e das 13 às 14h30 (quinta-feira).

O Sasi, que fica na Rua Batista de Oliveira, n° 943, no Centro, exclusivo para os maiores de 60 anos: das 8h às 16h.

DSMGCA, na Rua São Sebastião, 772/776, no Centro, exclusivo para bebês e crianças de 6 meses a menores de 6 anos, e para as grávidas e puérperas: 8h às 11h30 e das 13h às 15h (segunda a sexta).

Detalhes sobre o público-alvo

Conforme a PJF, são considerados trabalhadores da saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Assim, compreende tanto os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e respectivos técnicos e auxiliares; quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não prestam serviços diretos de assistência à saúde das pessoas.

São incluídos também os profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras.

A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde. Para fins de comprovação, os trabalhadores de saúde devem levar documentação que comprove o vínculo ativo.

Os profissionais do transporte e caminhoneiros, assim como os de segurança e salvamento e das Forças Armadas, também precisam apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função.

No caso dos professores, deverão receber a vacina Influenza mediante apresentação de documento que comprove a vinculação ativa como professor. Todos os professores das escolas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e superior, de caráter público e privado.



