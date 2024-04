Neste sábado (13), o município de Muriaé vai realizar o dia D da vacinação contra a gripe e influenza nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's).

De 8h às 17h, todas as unidades e a central de vacinação estarão mobilizadas para garantir a imunização de todos dos grupos prioritários. Confira quais são:

- Crianças menores de 06 anos

- Gestantes e puérperas

- Profissionais de saúde

- Professores

- Pessoas com comorbidades

- Pessoas com deficiência

- Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo

- Forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

- Pessoas em situação de rua

- População privada de liberdade

- Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS.